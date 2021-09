OM : Jordan Amavi réagit aux rumeurs sur son comportement

Dans son édition du jour, le journal l'Equipe avance que certains joueurs de l'Olympique de Marseille, commenceraient à se languir sur le banc de touche. A l'image de Jordan Amavi, qui n'a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison. Selon le média sportif, le latéral gauche afficherait des signes d'énervement qu'il ne cache même plus à l'entraînement, se demandant pourquoi on l'a prolongé si c'est pour l'utiliser de cette façon.

En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a donné des nouvelles de Jordan Amavi. « Amavi a une blessure qui l'a obligé à manquer ces deniers matches, il n'est pas à 100%. Jordan a joué en préparation et s'est blessé. Ça fait trois semaines qu'il ne peut pas être avec nous et on verra s'il sera là ce dimanche. Après c'est selon l'adversaire qu'on a et le style qu'on veut imposer et il y aura beaucoup de rotation », s'est justifié Jorge Sampaoli. Du côté du principal intéressé, on préfère rire de ces rumeurs.