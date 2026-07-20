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Giorgi Tsitaishvili plait à Lorient et à l’étranger

Par Sebastien Denis
1 min.
Giorgi Tsitaishvili célèbre la victoire de la Géorgie sur le Portugal à l'Euro 2024 @Maxppp

Malgré la relégation du FC Metz, lanterne rouge du dernier championnat, Giorgi Tsitaishvili a su tirer son épingle du jeu. L’ailier international géorgien de 25 ans a bouclé une saison correcte sur le plan individuel dans un contexte collectif difficile, s’illustrant avec 3 buts et 2 passes décisives. Désormais libre de tout contrat depuis la fin de son aventure lorraine, son profil d’attaquant polyvalent attire logiquement les convoitises lors de ce mercato estival.

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Si un départ vers de nouveaux horizons est possible, le joueur pourrait bien prolonger son aventure dans l’Hexagone. Selon nos informations, le FC Lorient est particulièrement intéressé et a d’ores et déjà approché l’attaquant, qui se montre sensible à l’idée de rester en Ligue 1. Les Merlus devront toutefois agir vite et se méfier de la concurrence étrangère : le SC Fribourg en Allemagne et le PSV Eindhoven aux Pays-Bas surveillent également sa situation avec attention.

Pub. le - MAJ le
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