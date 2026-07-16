L’Angleterre a pris sa décision pour l’avenir de Thomas Tuchel

En nommant Thomas Tuchel pour succéder à Gareth Southgate il y a un an et demi, la Fédération anglaise était convaincue d’avoir fait le bon choix. On n’ira pas jusqu’à affirmer que ça ne l’était pas, mais disons que la cote de popularité du technicien allemand a pris un sacré coup ces dernières heures. En Angleterre, sa culpabilité dans l’élimination des Three Lions en demi-finale de Coupe du Monde face à l’Argentine (2-1) ne souffre d’aucune contestation.

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Pour beaucoup d’observateurs, il est même tenu comme l’unique responsable de cette déroute, après avoir décidé de fermer boutique à trente minutes de la fin du temps règlementaire quand son équipe menait 1-0. Son choix de faire entrer Ezri Konsa, Dan Burn et Nico O’Reilly, a fait grincer des dents sur les plateaux télé anglais. «Les grands entraîneurs réagissent à ce qui se passe et ne reculent pas encore plus. Ce qu’ils font, c’est aller de l’avant et essayer de changer le tempo et le rythme du match. Je pense qu’il s’est trompé», déclarait Wayne Rooney sur la BBC.

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Il sera le sélectionneur de l’Angleterre pour l’Euro à domicile

Il y avait quand même matière à s’interroger sur l’avenir du sélectionneur, arrivé pour faire passer un cap à cette sélection si souvent rattrapée par son plafond de verre ces dernières années (demi-finale de Coupe du Monde 2018, finale d’Euro 2021 perdue face à l’Italie, et finale d’Euro 2024 perdue face à l’Espagne). Mais à en croire le Daily Mail, la Fédération anglaise a pris la décision de poursuivre avec Tuchel.

Aucun changement n’est à prévoir, les dirigeants anglais souhaitent installer une forme de continuité avec le coach allemand, dont le contrat court jusqu’en 2028. Il sera donc bien le sélectionneur des Three Lions pour l’Euro à domicile dans deux ans (au Royaume-Uni et en Irlande). Malgré cette nouvelle élimination en demi-finale de Coupe du Monde, Tuchel garde l’entière confiance de sa fédération.