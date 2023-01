Ruslan Malinovskyi ne voulait signer qu’à l’OM

La suite après cette publicité

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille a présenté sa recrue Ruslan Malinovskyi (29 ans). Présent face aux journalistes avec Pablo Longoria à ses côtés, le nouveau joueur de l’OM a expliqué son choix. Et à l’écouter, il n’y avait que le club phocéen dans son coeur et dans sa tête.

«L’OM était la proposition la plus concrète, je n’ai pas eu de doutes, j’ai dit oui tout de suite quand mon agent m’en a parlé. On a pu parler de moi en Angleterre, mais ce n’était pas concret. Je pensais arriver ici en août, donc j’ai beaucoup suivi l’équipe et j’aime beaucoup ce qu’elle fait.» De quoi plaire à Igor Tudor et Pablo Longoria.

À lire

OM : Ruslan Malinovskyi raconte sa grande première !