L’Italie fait un appel de phare à Paolo Maldini

La Botte traverse actuellement une grande zone d’ombre après deux grands départs : celui du sélectionneur Gennaro Gattuso, puis du président de la Fédération Gabriele Gravina. Cependant, les noms circulent déjà pour reprendre les rênes du football italien, avec notamment Massimiliano Allegri et Antonio Conte en figures évoquées. Du côté de la FIGC, un nom se détache également : celui de Paolo Maldini (57 ans). En effet, l’ancien défenseur de l’AC Milan est plébiscité par près de 70 % des votants dans un sondage, symbole d’un possible renouveau pour la Nazionale. En coulisses, les discussions restent nombreuses et la pression semble mise sur le probable candidat à la FIGC.

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En effet, le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, avait publiquement salué ses qualités humaines et sportives, afin qu’il puisse rejoindre la sélection auparavant. La Stampa indique aussi qu’il lui aurait fait passer un premier test. Mais pour Maldini, le choix est clair. Il ne paraît pas totalement convaincu à l’idée de s’engager dans un contexte dans lequel son influence pourrait être limitée. En parallèle, la course à la présidence reste ouverte avec Giovanni Malagò toujours considéré comme favori. À quelques mois du scrutin prévu le 22 juin, les échanges s’intensifient plus que jamais et les questions ne trouvent pas de réponses.