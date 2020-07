C'était attendu, c'est désormais officiel : l'Ajax Amsterdam a mis la main sur Mohammed Kudus (18 ans). L'attaquant s'est engagé pour 5 ans, jusqu'en juin 2025.

Le Black Star (2 sélections, 1 but) s'est révélé au Danemark, au FC Nordsjaelland, avec qui il a inscrit 14 réalisations en 51 matches de Superliga.

🇬🇭 x ⭐️⭐️⭐️



Welcome to your new dream, Mohammed! #KudusDream