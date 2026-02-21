Menu Rechercher
Commenter 15
D1 féminine

D1 : l’OL détruit l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
OL Reign @Maxppp
Marseille 2-6 Lyon

Portées par une immense Tabitha Chawinga, les joueuses de OL Lyonnes ont surclassé Olympique de Marseille (6-2) samedi en Arkema Première Ligue. Longtemps accrochées malgré l’ouverture du score de Korbin Shrader (33e), les Lyonnaises ont fait basculer la rencontre juste avant la pause grâce à Chawinga (45e+1), avant que l’attaquante malawite ne récidive au retour des vestiaires (51e).

La suite après cette publicité

Ensuite, la démonstration s’est transformée en festival offensif : Chawinga a offert deux passes décisives à Melchie Dumornay puis Vicki Becho, mettant KO l’équipe dirigée par Corinne Diacre. Malgré deux réactions marseillaises, dont une frappe spectaculaire façon Christophe Jallet signée Melissa Herrera, l’addition a été alourdie en fin de match par Jule Brand (82e). Lyon conforte ainsi sa domination avant d’affronter Le Havre à la reprise, tandis que l’OM ira défier le Paris Saint-Germain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

D1 féminine
Lyon
Marseille

En savoir plus sur

D1 féminine Division 1 Féminine
Lyon Logo Lyon
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier