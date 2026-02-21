D1 : l’OL détruit l’OM

Portées par une immense Tabitha Chawinga, les joueuses de OL Lyonnes ont surclassé Olympique de Marseille (6-2) samedi en Arkema Première Ligue. Longtemps accrochées malgré l’ouverture du score de Korbin Shrader (33e), les Lyonnaises ont fait basculer la rencontre juste avant la pause grâce à Chawinga (45e+1), avant que l’attaquante malawite ne récidive au retour des vestiaires (51e).

Ensuite, la démonstration s’est transformée en festival offensif : Chawinga a offert deux passes décisives à Melchie Dumornay puis Vicki Becho, mettant KO l’équipe dirigée par Corinne Diacre. Malgré deux réactions marseillaises, dont une frappe spectaculaire façon Christophe Jallet signée Melissa Herrera, l’addition a été alourdie en fin de match par Jule Brand (82e). Lyon conforte ainsi sa domination avant d’affronter Le Havre à la reprise, tandis que l’OM ira défier le Paris Saint-Germain.