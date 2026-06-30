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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le Maroc connait son adversaire pour les 1/8e de finale

Par Sebastien Denis
1 min.
Maroc @Maxppp
Canada Maroc
winamax
1 4.20 N 3.35 2 1.70 bonus 100€

Les hommes de l’Atlas reviennent de très loin et ont fait vibrer leurs supporters. Opposés aux Pays-Bas lors des seizièmes de finale, les Marocains, pourtant menés au score, ont arraché la prolongation à l’ultime seconde grâce à une tête rageuse d’Issa Diop (90e+1, 1-1). Au terme d’une rencontre intense où le Maroc a souvent bousculé les Oranjes, la décision s’est faite lors de la fatidique séance des tirs au but. Plus solides mentalement, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont profité de la faillite néerlandaise dans l’exercice pour s’imposer (3-2 t.a.b) et poursuivre leur rêve américain.

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L’euphorie de cette qualification exceptionnelle à peine retombée, le Maroc doit d’ores et déjà se projeter sur la suite de la compétition. Pour ce grand rendez-vous des huitièmes de finale dont le programme prend forme peu à peu, les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec le Canada. Les Canadiens ont gagné le droit de poursuivre l’aventure en disposant de l’Afrique du Sud au tour précédent. Cette rencontre aura lieu à Houston au Texas samedi 4 juillet à 19h et sera diffusée sur BeIN Sports et M6.

Pub. le - MAJ le
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