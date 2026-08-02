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« Le football est un trafic d’êtres humains légalisé » : les propos chocs d’un joueur de Liga

Par Allan Brevi
1 min.
Betis @Maxppp

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le Real Bétis en mai dernier, Ávila s’interroge désormais sur les dérives du football moderne. Dans une interview accordée au podcast Referentes, l’attaquant argentin de 32 ans, actuellement annoncé dans le viseur de Boca Juniors, a livré une analyse très critique du fonctionnement du marché des transferts et de la manière dont les joueurs sont considérés par les clubs.

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L’ancien joueur d’Osasuna estime notamment que les footballeurs sont parfois réduits à une simple valeur marchande, en fonction de leurs performances et de leur utilité sportive. « Le football, c’est du trafic d’êtres humains légalisé. Est-ce qu’on gagne de l’argent ? Oui, les joueurs gagnent de l’argent. Même lorsqu’ils marquent des buts ou jusqu’à ce qu’ils ne soient plus performants. Une fois qu’ils sont devenus obsolètes, il faut les remplacer », a-t-il déclaré. Des propos forts qui font déjà le tour des réseaux sociaux…

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