Brésil - France : les compositions sont tombées
L’équipe de France se lance vers la Coupe du Monde 2026. Pour leur premier match amical, les Bleus affrontent le Brésil ce jeudi soir à Boston (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Ils défieront ensuite la Colombie pour conclure leur tournée américaine la semaine prochaine.
Deschamps opte pour un 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe, devant un trio Dembélé-Olise-Ekitike. Tchouaméni et Rabiot forment le double pivot, devant une défense où figurent Konaté et Upamecano dans l’axe en protection de Maignan, Gusto et Hernandez occupant les couloirs. En face, le Brésil d’Ancelotti évoluera avec Raphinha, Cunha et Martinelli sur le front offensif derrière Vinicius, placé dans l’axe. La défense est en revanche inexpérimentée, avec notamment Leo Pereira qui va connaître sa première sélection, associé à Bremer dans l’axe.
Les compositions :
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