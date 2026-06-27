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Eliaquim Mangala prend sa retraite et intègre le staff de l’ASSE

Par Samuel Zemour
1 min.
Eliaquim Mangala sous le maillot de Valence. @Maxppp

À 35 ans, Eliaquim Mangala a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière ce samedi après une dernière expérience en première division bolivienne sous les couleurs d’Oriente Petrolero. L’ancien international français (8 sélections) aura notamment participé à la Coupe du monde 2014 et à l’Euro 2016 avec les Bleus, après avoir remporté plusieurs titres en Belgique puis au FC Porto.

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Recruté par Manchester City pour près de 54 M€ en 2014, Mangala était alors devenu le défenseur le plus cher de l’histoire pendant une période. Freiné par les blessures, il a ensuite porté les couleurs de Valence, Everton et de l’AS Saint-Étienne notamment avant de terminer son parcours en Bolivie. «J’ai vécu bien plus que ce que j’aurais pu penser», a confié le défenseur tricolore à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux, lui qui raccroche les crampons avec huit trophées à son palmarès. Dans la foulée, l’ASSE a annoncé que Mangala intégrerait le staff de Ian Cathro pour la saison à venir.

Pub. le - MAJ le
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