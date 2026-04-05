La nouvelle piste étonnante du Real Madrid pour renforcer sa défense

Le Real Madrid a peut-être dit au revoir au titre de Liga ce week-end. Ce samedi a effectivement été terrible pour les Merengues, qui se sont d’abord inclinés 2-1 sur la pelouse de Majorque, équipe qui était pourtant relégable au coup d’envoi de la partie. Puis, ils ont dû voir comment le FC Barcelone arrachait les 3 points dans un match très compliqué face à l’Atlético de Madrid grâce à une réalisation de Robert Lewandowski en fin de rencontre. Ce sont désormais sept points qui séparent les Merengues des Blaugranas ; un écart conséquent donc…

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S’il reste encore la Ligue des Champions, il y a une chose qui semble évidente : le Real Madrid va recruter à foison cet été. Un, voire deux milieux de terrain sont attendus, alors qu’il pourrait aussi y avoir un grand chantier en défense. Le quotidien El Mundo en dit un peu plus sur la refonte du secteur défensif merengue, avec une première information : le club souhaite prolonger Antonio Rüdiger et un accord pourrait être trouvé dans les jours à venir.

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Un nouveau jeune à Madrid ?

Deuxième information d’intérêt : les décideurs madrilènes ont des doutes sur les capacités réelles de Raul Asencio à devenir un joueur majeur, et le considèrent juste comme un joueur de complément. En cas de bonne offre, il pourrait être vendu. Puis, le média nous explique que le Real Madrid s’intéresse à un nouveau joueur : Jon Martin, défenseur central de 19 ans seulement qui évolue à la Real Sociedad.

Le joueur issu du centre de formation du club basque et international espoirs avec l’Espagne est une des sensations de la saison de l’autre côté des Pyrénées. Il vient donc s’ajouter à une liste de candidats pour renforcer la défense dans laquelle on retrouve Jacobo Ramon (Côme), l’ancien de la maison, ainsi que Nico Schlotterbeck (Dortmund), même si la tendance serait désormais à la prolongation pour l’Allemand. Sous contrat jusqu’en 2031 avec la Real, Jon Martin a une clause libératoire de 50 millions d’euros.