OM : Jorge Sampaoli donne des nouvelles d'Arkadiusz Milik

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG, accueillera le RC Lens pour le compte de la huitième journée de Ligue 1 et tentera de poursuivre sa série d'invincibilité. Présent en conférence de presse d'avant-match, ce vendredi matin, le coach olympien Jorge Sampaoli a d'ailleurs fait un point sur l'état de forme de son effectif.

La suite après cette publicité

Absent mercredi dernier pour la rencontre face à Angers, Dimitri Payet pourrait faire son retour ce week-end puisque le maitre à jouer des Phocéens «s'est entraîné normalement». En revanche, l'OM devra sans doute faire sans Arkadiusz Milik et Boubacar Kamara. Le premier s'est entraîné «de façon partielle» et le second «pas normalement». «Milik ne sera pas dans le groupe. Lui se sent bien, mais on n'a pas encore reçu le feu vert du médical», a-t-il confié au sujet du Polonais. Concernant Kamara, le coach marseillais a ajouté : «il a toujours une douleur à la zone touchée. On verra demain qui pourra jouer contre Lens.»