Pourquoi il ne faut absolument pas rater Juventus-PSG

On pourrait croire que tout est bouclé pour le PSG après 3 victoires et 2 nuls en Ligue des Champions. Et bien non, la dernière journée avec le déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin revêt une importance capitale, en raison de la menace Benfica.

La suite après cette publicité

4 raisons de ne pas rater Juventus-PSG

Avec 11 points chacun, le PSG et Benfica sont à égalité avant le dernier match de la phase de poules. Le PSG est devant au goal average général (les deux clubs n'ayant pu se départager, c'est cette statistique qui sera prise en compte pour le classement), avec + 8, contre + 4 pour Benfica. Mais le club de la capitale se déplace à Turin, adversaire plus coriace que le Maccabi Haïfa, que jouera en même temps le club portugais.

Pour s'assurer la première place du groupe, il faudra donc s'imposer face aux Bianconeri, ou faire au moins aussi bien que Benfica à Haïfa. Un enjeu de taille donc pour les Parisiens, qui devront faire sans Neymar, suspendu. C'est d'ailleurs l'une des curiosités supplémentaires de cette rencontre, que va faire Christophe Galtier sans son numéro 10 brésilien ?

Le PSG veut se détacher

Auteur de 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Neymar va beaucoup manquer au PSG. Comment le remplacer ? Avec un milieu positionné plus haut, comme pourrait l'être Carlos Soler ? Ou en faisant reculer Messi d'un cran pour titulariser Sarabia ou Ekitike en attaque avec Mbappé ? Réponse mercredi soir.

Face à un adversaire qui a souvent fait mal aux clubs français par le passé mais qui a perdu de sa superbe, le PSG ne pourra pas se louper, sous peine de terminer 2e de son groupe et ainsi d'être sujet à un tirage au sort compliqué pour les huitièmes de finale de la compétition. Et pour ne rien rater de ce spectacle unique, une solution : profiter de l’offre RMC Sport + beIN Sports qui vous permet d’accéder en direct à toutes les rencontres de la Ligue des Champions pour seulement 19€ par mois pendant 12 mois. L’opportunité est idéale de pouvoir savourer dans les meilleures conditions cette affiche unique entre la Juventus et le PSG à 21h ce mercredi. Pour en profiter, rendez-vous ici.