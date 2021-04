Premier League : Leicester domine Crystal Palace et conforte sa 3ème place

La 33ème journée de Premier League nous offrait une affiche entre Leicester et Crystal Palace ce lundi soir. Au King Power Stadium, les Foxes n'ont pas tremblé et ont renversé la situation pour s'imposer 2-1 face aux Londoniens. Les Eagles avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Wilfried Zaha (12e), auteur de son 10ème but de la saison. Mais Timothy Castagne a remis les deux formations à égalité au retour des vestiaires (50e) avant que l'homme en forme des champions d'Angleterre 2016, Kelechi Iheanacho, n'offre la victoire aux siens d'une frappe limpide (80e).

Grâce à ce succès, Leicester (3ème, 62 points) enchaîne une deuxième victoire consécutive en championnat et conforte sa place sur le podium de cette Premier League 2020-2021 en prenant quatre longueurs d'avance sur Chelsea, deux formations qui se retrouveront d'ailleurs en finale de la FA Cup le 15 mai prochain. Crystal Palace (13ème, 38 points) aligne de son côté un troisième match sans repartir avec les trois points mais n'a plus grand-chose à jouer à cinq journées de la fin.

