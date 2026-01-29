PSG : la réaction de Lucas Chevalier en apprenant sa mise sur le banc
Face à Newcastle mercredi soir (1-1), Luis Enrique a encore surpris son monde avec un changement dans les cages : c’est Matvey Safonov qui a démarré la rencontre, en lieu et place de Lucas Chevalier. Le quotidien L’Equipe dévoile quelques détails supplémentaires sur ce choix, en expliquant que les deux portiers l’ont appris lors de la dernière causerie d’avant-match, au tout dernier moment donc.
Le journal rajoute que le Français ne s’y attendait pas, qu’il a été un peu touché, mais qu’il ne l’a pas forcément mal pris. Il a compris le message qu’a voulu transmettre l’Espagnol - il n’y a pas de poste de numéro 1 garanti - et il accepte ce contexte de concurrence. A lui de prouver lors des prochains matchs qu’il débutera dans les cages…
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer