Ligue des Champions

PSG : la réaction de Lucas Chevalier en apprenant sa mise sur le banc

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Safonov et Chevalier au PSG @Maxppp
PSG 1-1 Newcastle

Face à Newcastle mercredi soir (1-1), Luis Enrique a encore surpris son monde avec un changement dans les cages : c’est Matvey Safonov qui a démarré la rencontre, en lieu et place de Lucas Chevalier. Le quotidien L’Equipe dévoile quelques détails supplémentaires sur ce choix, en expliquant que les deux portiers l’ont appris lors de la dernière causerie d’avant-match, au tout dernier moment donc.

Le journal rajoute que le Français ne s’y attendait pas, qu’il a été un peu touché, mais qu’il ne l’a pas forcément mal pris. Il a compris le message qu’a voulu transmettre l’Espagnol - il n’y a pas de poste de numéro 1 garanti - et il accepte ce contexte de concurrence. A lui de prouver lors des prochains matchs qu’il débutera dans les cages…

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
PSG
Lucas Chevalier

