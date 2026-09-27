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UEFA Nations League

Espagne : Lamine Yamal célèbre sur une musique française culte

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal et Kylian Mbappé @Maxppp
Angleterre 2-3 Espagne

Quelques heures après la victoire spectaculaire de l’Espagne contre l’Angleterre à Wembley (3-2), Lamine Yamal a célébré le succès à sa manière. En effet, le jeune attaquant du FC Barcelone a célébré le succès de la Roja avec en fond sonore le célèbre morceau de DJ Cut Killer, « Assassin de la police », extrait de la bande originale de La Haine. Un titre construit autour de « Sound of da Police » de KRS-One.

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Cette référence n’est d’ailleurs pas totalement anodine pour Yamal, qui avait déjà utilisé ce morceau avant une rencontre face aux Bleus lors de la Coupe du Monde cet été. Cette fois, le contexte est forcément différent : après avoir participé au succès de la Roja face à l’Angleterre, le Barcelonais s’est affiché tout sourire avec cette musique devenue culte dans la culture française. Une nouvelle publication qui témoigne aussi de son goût pour les références hexagonales, lui qui avait déjà marqué les esprits avec plusieurs clins d’œil à la France.

Pub. le - MAJ le
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