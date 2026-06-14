Coupe du Monde 2026 : la Turquie se fait déjà fracasser au pays

C’est peut-être la première vraie contre-performance de la compétition, aux côtés du nul de la Suisse face au Qatar. Cette nuit, la Turquie a été battue par l’Australie (2-0), notamment portée par son gardien Patrick Beach. Une première déconvenue de taille pour les hommes de Vincenzo Montella qui, sur le papier, étaient largement favoris face à leur rival du jour.

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« Nous ne voulions pas commencer le tournoi comme ça. Ce fut un résultat inattendu. Nos fans sont venus ici, nous leur présentons nos excuses. Nous sommes déçus, mais il nous reste deux matchs, rien n’est encore terminé. Nous allons nous refaire », confiait le joueur Ferdi Kadıoğlu après le match. Mais le mal était déjà fait, et la presse turque est sans surprise assez virulente avec son équipe.

De vives critiques

FotoMaç évoque ainsi « une malédiction », mettant en avant le fait que la Turquie n’a réussi à remporter son premier match d’une grande compétition internationale qu’une seule fois en neuf participations, Euros et Coupes du Monde confondus. « Nous avons mal commencé la Coupe du Monde ! », s’emporte de son côté Hurriyet.

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« Nos joueurs qui étaient censés marquer n’ont pas joué comme ils le devraient. Nos joueurs athlétiques, face à des difficultés physiques, n’ont pas fait ce qu’on attendait. Nos joueurs, qui devaient bien tirer, n’ont pas cadré ces tirs. Nos défenseurs, qui devaient contrôler l’attaquant adverse, n’ont pas pu faire leur travail. Je suis déçu que nous regardions une équipe nationale où notre gardien Uğurcan ne fait pas son travail. Nous avons été battus lamentablement », a de son côté lancé Nihat Kahveci, ancien international et aujourd’hui consultant. Les Turcs pourront se refaire dans la nuit de vendredi à samedi face au Paraguay…