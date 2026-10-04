Équipe de France : Michael Olise n’est pas du tout fan de Rayan Cherki

Il ne reste plus qu’un match. Lundi soir, à 20h45, les Bleus défieront la Belgique pour ce quatrième et dernier match de cette trêve internationale à rallonge. Les troupes de Zinedine Zidane avaient déjà battu les Diables Rouges sur le score de 1-0 la semaine dernière, et voudront logiquement terminer sur une bonne note, avec certains joueurs qui doivent encore faire leurs preuves aux yeux du nouveau sélectionneur.

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Ce n’est a priori pas le cas de Michael Olise, qui a encore marqué les esprits pendant cette trêve, et qui a confirmé, même s’il n’y avait pas forcément besoin, qu’il sera une des stars ou même la star des Bleus lors de ces années à venir. En revanche, d’autres joueurs comme Rayan Cherki n’ont pas totalement saisi les opportunités offertes par Zinedine Zidane, lui qui a joué à une position plus reculée que d’habitude.

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Olise ne comprend pas Cherki

Si on mentionne ces deux hommes, appelés à être des cadres de l’Équipe de France sur le long terme, c’est parce que le journal L’Equipe fait de nouvelles révélations sur ce qui se passe dans le groupe. On apprend ainsi, sans trop de surprise, que Michael Olise est un joueur plutôt calme, qui assume un leadership sur le terrain, sans être particulièrement vocal. S’il est proche de Kylian Mbappé, avec qui il partage de nombreux points communs, ce n’est pas forcément le cas avec Rayan Cherki.

Le média indique ainsi que le joueur du Bayern n’a pas apprécié certains comportements de son coéquipier de Manchester City, notamment à l’entraînement. L’Equipe explique qu’Olise ne comprend pas toujours Cherki, joueur plutôt blagueur et fantasque. « Car s’il y a un domaine dans lequel il ne transige pas, c’est bien celui du terrain. Olise a une vision très précise de ce que le jeu demande. Et n’aime pas ceux qui l’entravent », écrit le média. Des révélations qui peuvent inquiéter Zidane, qui compte logiquement sur les deux joueurs pour son projet…