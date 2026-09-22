Kylian Mbappé lâche un message puissant sur les choix des binationaux

De retour à Clairefontaine avec les Bleus pour le début d’une nouvelle ère sous les ordres de Zinédine Zidane, Kylian Mbappé s’est longuement confié dans une interview accordée à RFI. Après avoir notamment évoqué sa relation avec le nouveau sélectionneur, l’attaquant du Real Madrid a été interrogé sur la question des joueurs binationaux, notamment après les choix récents d’Ayyoub Bouaddi pour le Maroc et d’Ibrahim Mbaye pour le Sénégal. Un sujet sur lequel le capitaine français estime que chacun doit avant tout suivre son histoire personnelle : « c’est personnel, quelque chose de très intime. Je pense que c’est quelque chose de profond, un choix qui doit venir de l’intérieur, de ton histoire de vie. Chacun a une relation différente avec le pays qu’il veut représenter. Quand on parle de représenter un pays, il faut parler de l’amour et de l’histoire qu’on a avec le pays en question, pas seulement d’un projet sportif. C’est une question à poser à ceux qui le vivent, car c’est propre à chacun. »

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Kylian Mbappé a également été amené à évoquer la situation de son petit frère Ethan, qui pourrait lui aussi être amené à choisir entre plusieurs sélections au cours de sa carrière. Le Madrilène a alors précisé sa pensée, en insistant sur l’importance du parcours de chaque joueur : « bien sûr. À partir du moment où tu es Français, né en France et que tu as fait toutes tes classes en équipe de France, je pense qu’il n’y a rien de plus naturel. C’est pour ça que je dis que c’est très personnel. Chacun agit en fonction de son histoire, de sa construction, et de son lien avec le pays. Quand c’est un choix qui vient du cœur, c’est difficile de le contester ou de commenter. »