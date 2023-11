L1 : Montpellier arrache le nul contre Clermont

Rappelez-vous ce match de la 8e journée de Ligue 1 entre Montpellier et Clermont, interrompu à quelques minutes du coup de sifflet final suite à un jet de pétard qui avait touché Diaw, le portier clermontois. Le MHSC menait pourtant 4-2 au score, mais il était pénalisé par ses propres supporters, que le président Laurent Nicollin n’avait pas manqué d’allumer. Et bien c’est ce mercredi que cette rencontre se rejouait, dans son intégralité comme l’avait décidé la commission de discipline de la LFP mais dans un stade à huis-clos.

Déjà animé le 8 octobre dernier, le match partait de nouveau sur de bonnes bases, avec un but extraordinaire de Maxime Gonalons, d’une frappe flottante aux 30 mètres, qui scotchait Lecomte sur sa ligne (0-1, 7e). Pourtant, le MHSC avait plutôt bien démarré et dominait son adversaire. Cela avait le don d’agacer Michel Der Zakarian, et à force, cela a agacé l’arbitre de la rencontre, qui expulsait l’entraîneur dès la 28e minute ! Savanier alertait Mory Diawa d’un joli coup-franc (38e). Déjà handicapé par les absences, et perturbé par la sortie précoce d’Estève, Montpellier cumulait les mauvaises nouvelles avec la blessure de Jordan Ferri, remplacé juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps c’est Sainte-Luce qui devait quitter ses partenaires, touché. Montpellier poussait, mais butait encore et toujours sur Diaw, qui avait visiblement à coeur de réaliser un gros match sur cette pelouse. Mais il ne pouvait rien faire sur le penalty tiré par Savanier (1-1, 87e), obtenu après une main malheureuse d’Ogier ! Personne ne se satisfera vraiment de ce point pris. Clermont reste englué à la 17e place, Montpellier passe 13e.

