OM, Wolverhampton : ça vire à la catastrophe pour Angel Gomes

Retour à la case départ. L’été dernier, Angel Gomes a décidé de quitter libre le LOSC après cinq années de bons et loyaux services. L’Anglais de 25 ans avait besoin de renouveau et de relever un challenge excitant. Tout ce que lui proposait l’Olympique de Marseille, heureux de pouvoir compter dans ses rangs sur un joueur habitué aux joutes de Ligue 1 tout en ayant une expérience en coupe d’Europe. L’union a été officiellement scellée le 4 juillet dernier et devait durer jusqu’au 30 juin 2028, date de la fin de son contrat. Mais le natif de Londres s’en est allé plus vite que prévu. Bien intégré au groupe durant le stage estival aux Pays-Bas, il avait réalisé une pré-saison intéressante. Ensuite, il a connu des hauts mais surtout pas mal de bas, lui qui est passé de titulaire à remplaçant sous les ordres de Roberto De Zerbi.

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D’un passage manqué à l’OM à un prêt raté à Wolverhampton

Après 20 matches toutes compétitions confondues à Marseille (4 buts et 1 assist), il a été invité par ses dirigeants à aller voir ailleurs une fois l’hiver venu. Un coup dur pour Angel Gomes, qui voulait s’imposer dans la cité phocéenne. Finalement, il a accepté son sort et a décidé de retourner à ses premiers amours en Premier League au début du mois de février. «L’international anglais Angel Gomes a rejoint les Wolves en prêt pour le reste de la saison 2025/26. Le joueur de 25 ans, dont le contrat comprend une option d’achat, fait son retour en Premier League après un bref passage en Ligue 1 à Marseille, où il a disputé 20 matches et marqué quatre buts», pouvait-on lire sur le communiqué de presse des Wolves. Dans la foulée, le club a publié sa première interview.

L’occasion pour le principal intéressé de faire connaître ses intentions. «J’ai rejoint une équipe pleine de battants. C’est agréable et stimulant. Même si la situation est difficile pour le club, depuis mon arrivée, l’entraîneur, les joueurs et l’attitude de chacun à l’entraînement ont été excellents. Grâce au soutien des supporters, on se bat à chaque match et c’est un plaisir d’en faire partie.» Mais cela a été insuffisant pour assurer le maintien des Wolves. Lanterne rouge avec 17 points (3 victoires, 8 nuls et 22 défaites), l’écurie britannique, qui possède l’attaque la plus faible de la ligue (24 buts marqués) et la deuxième plus mauvaise défense (61 buts encaissés) est officiellement reléguée en Championship après le match nul hier soir de West Ham face à Crystal Palace lors de la 33e journée.

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Un avenir très incertain

Le recrutement d’Angel Gomes n’a rien changé. Utilisé à 10 reprises toutes compétitions confondues (7 titularisations), dont 9 fois en Premier League, il n’a pas vraiment impressionné outre-Manche comme nous le confirme Salim Baungally, journaliste spécialiste de la Premier League. «Il y avait eu cette défaite 3 à 1 à domicile face à Chelsea, mais il avait paradoxalement très bien commencé. Il avait été très bon durant ce match-là et lors de la rencontre suivante face à Nottingham Forest. Ensuite, plus rien. Entre des mini-blessures et une utilisation beaucoup moindre, c’est un joueur qui a joué quelques bouts de match, qui était de passage. Malheureusement pour Wolverhampton et pour lui, il a été un joueur anonyme. Il ne laissera pas un souvenir impérissable à Wolverhampton.»

Salim Baungally conclut : «les Wolves ne l’ont que très peu utilisé. Il ne marquera pas l’histoire et les esprits au club, ça c’est certain.» Son retour au pays n’a donc pas été une franche réussite, lui qui n’a joué que 447 minutes. Son avenir devrait s’écrire ailleurs. La BBC indique qu’il pourrait retourner à Marseille, même si les Wolves ont une option d’achat. Selon nos informations, les Anglais n’ont pas l’intention de le garder en Championship et de lever son option, qui n’est pas obligatoire. Toujours sous contrat à l’OM, Angel Gomes ne semble pas y avoir un avenir. Il n’est pas prévu que le joueur de 25 ans revienne dans la cité phocéenne, puisqu’il n’entre pas dans les plans du club français pour le moment. Mais son prêt raté n’est pas une bonne nouvelle pour l’OM, qui va chercher à s’en séparer cet été. Pour la troisième fois en un an, Angel Gomes devrait encore vivre un mercato agité. Cette fois-ci, il ne devra pas se tromper au moment de faire son choix.