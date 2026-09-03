Lautaro Martínez confirme les contacts avec le Barça

Lautaro Martínez est sorti du silence sur l’intérêt du FC Barcelone dans les derniers jours du mercato. Interrogé par Sky Italia lors de la Gran Galà del Calcio, l’attaquant argentin a confirmé que le club catalan avait bien tenté de se rapprocher de lui. « Recevoir ces offres est toujours flatteur parce qu’on travaille pour rester au plus haut niveau du football. Les rumeurs étaient vraies », a reconnu le joueur. Le Barça s’était notamment tourné vers le capitaine de l’Inter après avoir constaté l’impossibilité de recruter Julián Álvarez, l’Atlético de Madrid refusant catégoriquement d’ouvrir la porte à un départ de son attaquant.

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Malgré l’approche barcelonaise, Lautaro Martínez assure cependant que son intention était de poursuivre son aventure à Milan. « J’ai toujours dit que je voulais rester à l’Inter, avec mes coéquipiers et nos supporters. Tant qu’ils voudront de moi, je resterai dans ce club », a expliqué l’Argentin. L’Inter avait d’ailleurs rapidement fermé la porte à toute négociation avec le Barça. Lautaro n’exclut toutefois rien pour son avenir : « Nous savons tous que dans le monde du football, quand on ne sert plus, on vous met dehors. » Pour le moment, l’attaquant se dit « heureux » et « fier » de porter les couleurs de l’Inter, avec l’ambition de continuer à se battre pour les plus grands titres.