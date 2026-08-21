FIFA : Gianni Infantino utilise un tournoi de jeunes pour tester ses adversaires

Gianni Infantino pourrait utiliser un discret tournoi de jeunes organisé en République dominicaine pour tenter de reprendre la main au cœur de la crise qui secoue la FIFA. Selon le Guardian, le président de l’instance prévoit d’assister au Boys Challenge U14 de la Caribbean Football Union (CFU). Derrière ce déplacement se joue une bataille beaucoup plus politique : 21 fédérations membres de la CFU disposent d’un vote à la FIFA, et Infantino pourrait profiter de sa présence pour tester la solidité du front constitué contre lui, notamment par l’UEFA et la Concacaf et la Confédération Asiatique (AFC).

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Le déplacement pourrait surtout provoquer un face-à-face avec Victor Montagliani, président de la Concacaf et présenté comme l’un des principaux opposants à Infantino, voire comme un possible candidat à sa succession. La République dominicaine s’est elle-même rangée derrière la Concacaf, alors que celle-ci s’est associée à l’UEFA et à la confédération asiatique dans une déclaration commune hostile au président de la FIFA. Le contexte s’est encore tendu jeudi avec le lancement d’une pétition internationale de groupes de supporters réclamant sa démission. La présence d’Infantino dans les Caraïbes apparaît donc comme une occasion de renouer directement avec plusieurs fédérations votantes et, potentiellement, de fragiliser l’alliance de ses adversaires. Le Guardian précise toutefois que le tournoi et les réunions de la CFU ne sont pas organisés par la FIFA, qui n’a pas souhaité commenter les déplacements de son président.