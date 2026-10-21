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Ligue des Champions

Bayern Munich - Arsenal : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Bayern Munich 1-1 Arsenal
winamax
1 2.35 N 2.65 2 3.05 1er pari remboursé

Le Bayern Munich reçoit Arsenal ce mercredi à 21h, dans le cadre de la 3ème journée de Ligue des Champions. Les Bavarois s’organisent en 4-2-3-1 avec Neuer dans les cages. Laimer, Upamecano, Kim et Stanisic forment la défense du Bayern Munich. Pavlovic et Bischof sont au milieu de terrain. Gnabry, Saibari et Davies vont épauler Kane placé en pointe.

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Les Gunners s’articulent en 4-2-3-1 avec Raya dans les cages. La défense d’Arsenal est composée de Timber, Konsa, Gabriel et Calafiori. L’entrejeu est composé de Rice et Bruno Guimarães. Havertz occupe la pointe de l’attaque devant Saka, Odegaard et Madueke.

Les compositions

Bayern Munich :

Bayern Munich

4-2-3-1
Probable

Arsenal :

Arsenal

4-3-3
Probable
Pub. le - MAJ le
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