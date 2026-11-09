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Atlético : Diego Simeone vole au secours de Julián Alvarez

Par Allan Brevi
1 min.
Julián Álvarez @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Alors que Julián Alvarez a vécu une soirée particulièrement difficile face au FC Barcelone, Diego Simeone a tenu à prendre publiquement la défense de son attaquant en conférence de presse. Malgré deux occasions franches manquées et les sifflets descendus des tribunes du Metropolitano, l’Argentin a reçu le soutien de son entraîneur après la défaite de l’Atlético (1-2). Le technicien madrilène estime que son équipe a livré une prestation convaincante, mais a payé son manque d’efficacité face à un Barça beaucoup plus clinique.

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Loin de vouloir accabler son numéro 19, Simeone a même insisté sur son importance dans le projet rojiblanco. « Il a disputé un match crucial, impliqué dans trois actions et offrant une passe décisive à Giuliano. En seconde période, il a eu cette occasion de lobber le gardien, puis ce centre pour Baena. Que demander de plus ? », a-t-il défendu. Avant d’appuyer son soutien : « c’est un joueur extraordinaire, on l’adore, on a besoin de lui, on a besoin du meilleur Julián, et on va travailler avec lui. » Un message clair de la part du technicien, bien décidé à maintenir sa confiance envers l’attaquant argentin malgré cette soirée manquée.

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