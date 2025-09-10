Plusieurs stars de Ligue 1 vont venir aider l’AC Ajaccio en Régional 2

Monument du football corse, l’AC Ajaccio vit des heures très compliquées. Douzième du classement de Ligue 2 la saison dernière, l’ACA avait été relégué provisoirement en National 1 par la DNCG le 24 juin dernier. Une décision que la formation avait contestée dans la foulée. «À l’issue de cette audience, l’instance a demandé au club de présenter des garanties supplémentaires afin d’assurer son maintien en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Cette décision n’est pas une surprise pour la direction du club, la DNCG avait en effet précisé au club, il y a quelques jours de cela, qu’une garantie notariale à hauteur de 20 millions d’euros n’était pas suffisamment crédible pour l’instance… Compte tenu du temps imparti, nous savions donc que nous serions relégués en première instance. Nous avons donc informé M. Arnau Baqué Roig qu’il lui faudrait une garantie bancaire. Il a d’ores et déjà commencé les démarches et présentera les documents en appel d’ici 3 semaines. Le club est donc confiant en son maintien !»

Une confiance finalement anéantie le 17 juillet lorsque la rétrogradation d’Ajaccio en National 1 était officialisée. Une annonce terrible pour une équipe qui évoluait encore en Ligue 1 lors de la saison 2022/2023. Avec un déficit de plus de 10 M€ à gérer, Ajaccio avait alors suspendu les contrats de plus de 80 jeunes de son centre de formation et sollicité le CNOSF pour contester cette décision. En vain. Confronté à une situation financière insoluble, l’ACA voyait la FFF l’exclure de toutes compétitions nationales le 13 août dernier. Dans la foulée, Ajaccio déposait le bilan et près d’un mois plus tard, on apprenait que deux enquêtes avaient été ouvertes pour extorsion, escroqueries, faux et usage de faux. Une véritable descente aux enfers interminable.

Delort va rechausser les crampons en R2

Mais comme d’autres clubs emblématiques tombés si bas (Strasbourg a évolué en CFA 2 en 2011/2012), l’AC Ajaccio ne veut pas sombrer. Reparti en Régional 2, soit l’équivalent de la septième division, le club corse peut compter sur le soutien de ses anciens pensionnaires pour tenter de relever la tête. En coulisses, Benjamin André (Lille), Vincent Marchetti (Paris FC) et Rémy Cabella (Olympiacos) ont intégré le bureau directeur de l’association AC Ajaccio (présidée par Michaël Torre). Ces trois pensionnaires habitués à la Ligue 1 ont décidé d’investir dans l’ACA selon Corse-Matin. «C’est mon club ! Puis, je trouve que le challenge est super intéressant. C’était important pour moi de m’impliquer et je l’ai fait avec un grand plaisir et une immense fierté», a déclaré Marchetti dans les colonnes du quotidien. Mais ce n’est pas tout.

Si certains ont choisi d’investir, d’autres ont accepté de rechausser les crampons pour venir prêter main-forte aux Ours. Thomas Magani (ex-Monaco, Angers) et Cédric Avinel (ex-Clermont) pourraient sortir de leur retraite pour rejouer avec l’ACA. En revanche, Riad Nouri et Andy Delort ont confirmé leur arrivée. « J’ai eu pas mal de propositions, mais j’ai pris la décision, avec ma famille, de rester ici. La situation du club fait que j’ai très envie de l’aider et c’est une fierté pour moi de porter à nouveau ce maillot. Dès l’instant où j’ai quitté l’ACA, je suis devenu supporter et je savais que j’allai y revenir. Aujourd’hui, peu importe la division, je suis fier de pouvoir participer à ce projet », a confié Delort au journal. Un bel élan de solidarité.