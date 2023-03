Jérôme Rothen allume Noël Le Graët et la FFF !

La suite après cette publicité

Hier, le comité exécutif de la Fédération Française de Football s’est réuni. L’occasion de trancher concernant le cas de Noël Le Graët, qui a finalement démissionné de son poste de président de la FFF. Plusieurs membres du "Comex" ont salué l’homme de 81 ans avec beaucoup d’émotion. De quoi agacer Jérôme Rothen qui n’a pas mâché ses mots sur RMC Sport.

«Je ne crois pas au changement, surtout après ce qui s’est passé. Je trouve ça hallucinant. Je ne parle pas des applaudissements ou de l’hommage rendu à Noël Le Graët par les membres du Comex: j’ai l’impression qu’il part à contre-coeur et qu’il pense que sa sortie n’est pas méritée. Ils sont tous dans leur bulle. Vu qu’ils ne veulent pas éclater la bulle, qu’ils partent avec Noël Le Graët! Dégagez, tous! Et puis on va reconstruire quelque chose de différent avec des personnes qui aiment le football et les footballeurs (…) Je veux bien qu’on parle de son bilan, fantastique et exceptionnel. Au niveau du sportif, c’est bon peut-être mais est-ce grâce à Noël Le Graët si la France est championne du monde et a fait une finale ensuite? C’est grâce à Le Graët ou à Deschamps et aux hommes de terrain? C’est quand même grâce à eux. Le Graët est détaché de ça. Vu que les résultats sont bons, financièrement tu gagnes plus d’argent. Parce que la France est parmi les meilleures nations au monde. Qu’on mette Le Graët ou un autre, l’argent serait rentré. Je ne peux pas digérer comment il a masqué le harcèlement et les attouchements sexuels sur les jeunes à Clairefontaine. Je me sens concerné parce que j’y étais. Un gamin et une gamine de 13 ans qui se font harceler par une personne majeure, c’est un scandale que ces gens-là soient encore dans le football aujourd’hui. Il est responsable parce qu’il a masqué tout ça et n’a pas pris les bonnes décisions. Lui et avec tous ceux qui l’ont soutenu jusqu’à ce matin: dégagez, on ne veut plus vous voir.» Le message est passé !

