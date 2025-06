Rennes a bouclé le départ d’Adrien Truffert à Bournemouth

C’est bouclé pour Adrien Truffert en Premier League. Comme nous l’avions annoncé, l’international tricolore, médaillé d’argent des Jeux olympiques en 2024, était suivi de près par Bournemouth, très actif sur le sol français. Le pensionnaire de Premier League s’était activé pour enrôler le capitaine du Stade Rennais (2 buts et 2 passes décisives en 31 matches de L1 cette saison) et tout est allé très vite.

Après une première offre repoussée de la part des Rouge et Noir, toutes les parties se sont mis d’accord dans les dernières heures. En effet, plusieurs sources affirment que Bournemouth n’a rien lâché et s’est mis d’accord avec la direction rennaise autour d’un transfert à hauteur de 17 millions d’euros, avec les bonus compris. Accompagné d’une clause de revente à 10% pour le Stade Rennais.

Adrien Truffet a déjà signé

Un contrat de cinq ans attend le latéral gauche, qui a d’ores et déjà passé sa visite médicale avec succès. Il devra rapidement être officialisé et présenté à Bournemouth dans les prochains jours. Un sacré coup pour les Cherries, qui ont déjà perdu Dean Huijsen, transféré au Real Madrid. De plus, ils s’apprêtent également à perdre Illia Zabarny, tombé d’accord avec le PSG, et Milos Kerkez, tout proche de Liverpool.

Truffert, auquel il ne restait qu’une année de contrat avec Rennes, va donc rapporter une belle somme d’argent à son club formateur, avant de découvrir un nouveau Championnat : la Premier League. De son côté, le SRFC signe sa deuxième vente de l’été après celle de Lorenz Assignon, qui vient de parapher un nouveau contrat du côté de Stuttgart.