Le Barça est proche de boucler 2 recrues

À l’approche de la clôture du mercato hivernal, le FC Barcelone attend encore d’officialiser ses derniers renforts. Selon des sources proches du club qui ont été relayées par Mundo Deportivo, les dossiers les plus avancés concernent Juwensley Onstein (18 ans) et Patricio Pacífico (19 ans). Ce sont deux jeunes profils appelés à intégrer l’équipe B dirigée par Juliano Belletti, et non le groupe de Hansi Flick en Liga. D’un côté, le Barça suit Onstein, un défenseur central néerlandais de 18 ans évoluant au Jong Genk. Gaucher, capable d’évoluer sur l’axe droit et doté d’un gabarit imposant, celui-ci est en fin de contrat en juin prochain. De l’autre, un défenseur gauche uruguayen de 19 ans qui évolue sous les couleurs du Defensor Sporting et qui est déjà en route pour Barcelone. Accompagné de son agent, il doit finaliser les derniers détails de son arrivée dans les prochaines heures.

La suite après cette publicité

Ces deux cibles ne sont d’ailleurs pas les seules. Le Barça doit préparer sa jeunesse et le dossier d’Hamza Abdelkarim (18 ans) continue d’être évoqué en Catalogne. Le tout jeune attaquant égyptien qui est sous contrat avec Al-Ahly, est annoncé partant par son club, mais des obstacles administratifs retardent les derniers détails côté barcelonais. Il s’agirait d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat, pour un montant pouvant atteindre cinq millions d’euros avec des variables. Reste à savoir si les différentes parties se mettront d’accord sur un deal avant la fermeture du mercato.