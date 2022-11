Serie A : Naples se fait peur contre l'Udinese mais s'envole en tête du championnat

Et une de plus pour le Napoli. Ce samedi, pour la dernière journée de Serie A avant la trêve de la Coupe du monde 2022, Naples a enchaîné une onzième victoire de suite en championnat. Cette fois, c'est l'Udinese (3-2) qui a fait les frais de l'impressionnante armada entraînée par Luciano Spalletti, qui s'est malgré tout fait une petite frayeur en fin de partie. Partie au cours de laquelle le meilleur buteur du championnat a encore frappé.

Sur un bon centre d'Elmas, Osimhen a rapidement ouvert le score de la tête (15e). Zielinski a ensuite fait le break (31e) avant que le Macédonien ne participe lui aussi à la fête peu avant l'heure de jeu (58e). Les deux jolis buts tardifs signés Nestorovski (79e) et Samardzic (82e) n'auront rien changé, si ce n'est d'avoir offert une belle fin de match. Les Partenopei sont plus que jamais leaders du championnat italien et prennent provisoirement 11 points d'avances sur la Lazio et le Milan. La formation du Frioul (8e, 24 pts) manque l'occasion de revenir à hauteur des places européennes.