Coupe du Monde 2026 : le tableau final de l’équipe de France se dessine

Après la Suède, battue 3 à 0, la France poursuit son bonhomme de chemin durant cette Coupe du Monde 2026. Au prochain tour, les hommes de Didier Deschamps vont affronter le Paraguay, une sélection qui a fait tomber l’Allemagne. Si jamais, les Tricolores passent les 1/8es de finale samedi à Philadelphie (23 heures), ils auront ensuite fort à faire.

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En effet, ils pourraient affronter le vainqueur du match entre le Canada et le Maroc. Un joli morceau donc. Cette rencontre aurait lieu le 9 juillet à 22 heures. Ensuite, les coéquipiers de Mbappé pourraient croiser le fer l’Espagne, l’Autriche, le Portugal, la Croatie, les Etats-Unis, la Bosnie, la Belgique ou le Sénégal en 1/2 finale le 14 juillet à 22 heures. Enfin, si les Tricolores passent cette étape, ils participeront à la finale qui aura lieu le 19 juillet prochain au MetLife Stadium (21 heures). Beaucoup rêvent d’un remake de 2022 face à l’Argentine. Mais d’autres options sont possibles comme celles de rencontrer l’Angleterre ou le Brésil. Tout est possible.