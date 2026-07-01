Menu Rechercher
Commenter 8

Coupe du Monde 2026 : le tableau final de l’équipe de France se dessine

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé avec l'équipe de France @Maxppp

Après la Suède, battue 3 à 0, la France poursuit son bonhomme de chemin durant cette Coupe du Monde 2026. Au prochain tour, les hommes de Didier Deschamps vont affronter le Paraguay, une sélection qui a fait tomber l’Allemagne. Si jamais, les Tricolores passent les 1/8es de finale samedi à Philadelphie (23 heures), ils auront ensuite fort à faire.

La suite après cette publicité

En effet, ils pourraient affronter le vainqueur du match entre le Canada et le Maroc. Un joli morceau donc. Cette rencontre aurait lieu le 9 juillet à 22 heures. Ensuite, les coéquipiers de Mbappé pourraient croiser le fer l’Espagne, l’Autriche, le Portugal, la Croatie, les Etats-Unis, la Bosnie, la Belgique ou le Sénégal en 1/2 finale le 14 juillet à 22 heures. Enfin, si les Tricolores passent cette étape, ils participeront à la finale qui aura lieu le 19 juillet prochain au MetLife Stadium (21 heures). Beaucoup rêvent d’un remake de 2022 face à l’Argentine. Mais d’autres options sont possibles comme celles de rencontrer l’Angleterre ou le Brésil. Tout est possible.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier