Edf : Steve Mandanda énervé de son retour à Marseille

Un imbroglio administratif qui a coûté cher. Une incompréhension face aux résultats des tests PCR a renvoyé Steve Mandanda à Marseille, lui qui était à Clairefontaine avec l'Équipe de France. S'il avait été testé positif la semaine dernière, sa présence aurait pu être quand même garantie car il a pu jouer en Ligue contre Brest, après une période de quatorzaine terminée le 30 août.

Asymptomatique, il a été déclaré comme n'étant plus contagieux, malgré quelques résidus du virus dans le corps. Donc pas de danger apparent mais il a dû rentrer chez lui car, selon L'Équipe, la FFF n'a pas envoyé son dossier à temps à l'UEFA. « Il ne peut voir personne et a l'impression d'être un pestiféré » , disait son entourage. Une situation qui a agacé le gardien international qui a depuis retrouvé l’entraînement et dont la participation au match contre le PSG n’est pas remise en cause.