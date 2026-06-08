Amical, EdF : la stat inquiétante sur la défense des Bleus

Quatre jours après sa défaite en amical face à la Côte d’Ivoire (1-2), l’Équipe de France affronte l’Irlande du Nord pour son deuxième match de préparation à la Coupe du Monde, ce lundi à Lille. Une rencontre que les Français dominent et où les joueurs de Didier Deschamps font la course en tête. Pourtant, comme face aux Ivoiriens, les Français ont été fragile défensivement et ont concédé un nouveau but.

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Une nouvelle réalisation confirmant la dynamique préoccupante de l’arrière-garde des Bleus à quelques jours des prochaines échéances internationales. La France a par ailleurs encaissé au moins un but lors de chacun de ses cinq derniers matchs, sa plus mauvaise série depuis septembre-décembre 2022 (6).