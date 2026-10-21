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Côme : très bonne nouvelle pour Maxence Caqueret

Par Valentin Feuillette
1 min.
Maxence Caqueret à Côme @Maxppp
Côme Man United
winamax
1 2.20 N 3.70 2 2.70 1er pari remboursé

Maxence Caqueret pourra finalement disputer la Ligue des Champions avec Côme. Initialement écarté de la liste européenne par Cesc Fàbregas, le milieu de terrain français de 26 ans, qui a participé à 6 matches de Serie A cette saison (dont 2 titularisations), a été ajouté à l’effectif après la grave blessure de Jesús Rodríguez. Une opportunité inespérée pour l’ancien Lyonnais, qui retrouve ainsi la possibilité de défendre les couleurs du club lombard sur la scène européenne.

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Ce changement est autorisé par le règlement de l’UEFA, qui permet exceptionnellement de remplacer un joueur de champ en cas de blessure entraînant une indisponibilité d’au moins 60 jours. Caqueret est donc désormais éligible pour la rencontre face à Manchester United ce soir. Une bonne nouvelle pour le Français, qui pourrait ainsi avoir l’occasion de se montrer dans un rendez-vous de prestige.

Pub. le - MAJ le
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