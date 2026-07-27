Argentine, Lionel Scaloni : « celui qui a un ami argentin possède un trésor »

Une semaine après la défaite en finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne, Lionel Scaloni est sorti du silence avec un message adressé aux supporters argentins. Le sélectionneur de l’Albiceleste a reconnu sa déception de ne pas avoir pu offrir un nouveau trophée au peuple argentin, mais a surtout tenu à défendre le parcours de son équipe en mettant en avant le caractère, les efforts et la résilience de ses joueurs. Scaloni a également évoqué les critiques subies par son groupe, estimant qu’il fallait savoir encaisser les coups durs.

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« Après une semaine intense où la tristesse s’est mêlée à la joie, les larmes aux sourires, l’angoisse à la sérénité, la nervosité au calme, je peux enfin m’asseoir pour écrire quelques mots. Même si vous savez que je n’aime pas beaucoup les réseaux sociaux, c’est peut-être le meilleur moyen de vous les transmettre. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé de ne pas avoir pu vous offrir un nouveau titre et vous procurer une nouvelle joie qui, même si ce n’est que pour quelques jours, vous ferait peut-être oublier tout ce qu’il y a de laid dans la vie. Mais je veux que vous reteniez ce que nous avons essayé de vous montrer à travers ce groupe de joueurs, mes guerriers, comme je les définissais ainsi lorsque j’en parlais à ma femme. L’effort, l’envie, la volonté, le « je peux », le fait de ne pas baisser les bras (même quand tout devient difficile), le fait de tout donner (même quand on n’en a plus), le fait d’encaisser des seaux d’eau froide (DE LA PART DE GENS QUI NE NOUS CONNAISSENT PAS), le savoir-être, la volonté de rester debout quand les jambes n’obéissent plus à ton cerveau… Voilà le véritable trophée. Je suis éternellement reconnaissant envers mon staff technique, mes joueurs, le personnel de l’AFA, ceux qui travaillent en silence pour assurer notre confort, et chacun d’entre vous pour l’affection que vous nous avez témoignée. P.S. : Celui qui a un ami argentin possède un trésor », a écrit le technicien argentin de 48 ans sur Instagram.