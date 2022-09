Le Qatar inaugure le dernier stade de la Coupe du monde

la huitième merveille a été inaugurée. Il s'agit du stade Lusail situé à 20km au nord de Doha, la capitale. Avec une capacité de 80 000 places (plus grand stade de la compétition), c'est l'enceinte qui accueillera la finale du Mondial avec un coût estimé à près de 700 millions d'euros. Les organisateurs soulignent que « par le jeu d'ombres et de lumières qui caractérisent la lanterne traditionnelle [...] Sa forme et sa façade font écho aux motifs décoratifs des bols et autres récipients caractéristiques de l'âge d'or de l'art et de l'artisanat du monde arabo-musulman. »

Ce vendredi 9 septembre, la rencontre de "Lusail Super Cup" entre Al Hilal (champions d'Arabie Saoudite) et Zamalek (champions d'Égypte) a officiellement inauguré ce nouveau stade. En plus de la finale du 18 décembre prochain, cette jeune infrastructure moderne réceptionnera neuf autres rencontres.