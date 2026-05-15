Randal Kolo Muani, Corentin Tolisso : les réactions fortes des oubliés de Deschamps et de l’Équipe de France

Didier Deschamps avait des choix difficiles à faire. Mais il a tranché. Hier soir, il a dévoilé la liste des 26 Bleus qui participeront donc à la Coupe du Monde 2026. Il y a eu quelques bonnes surprises, comme les présences de Robin Risser ou celles des joueurs de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix. Il y en a aussi eu de moins bonnes. Lucas Chevalier, passé de deuxième gardien à troisième en mars, n’a finalement pas été convoqué. Sa saison au PSG et sa récente blessure l’ont condamné. D’autres, comme Corentin Tolisso, Florian Thauvin, Estéban Lepaul, Randal Kolo Muani, Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Hugo Lloris et bien d’autres sont aussi passés à la trappe.

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L’absence d’Eduardo Camavinga est certainement celle qui a le plus surpris. Très apprécié par DD, le milieu tricolore avait tout de même l’espoir d’être sélectionné. Finalement, le staff français a décidé de se passer de ses services. Il doit être forcément très déçu. Mais il n’a pas encore exprimé ce sentiment publiquement ou auprès des médias. Idem pour le malheureux Lucas Chevalier. D’autres oubliés, eux, ont réagi. C’est le cas de Corentin Tolisso. Auteur d’une sacrée saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, le capitaine des Gones nourrissait l’espoir de retrouver les Bleus, lui qui n’a plus été appelé depuis 2021. Il s’était tout de même préparé au pire scénario. Le Progrès, qui a contacté ses proches, a précisé qu’il avait été touché de ne pas être appelé lors du rassemblement de mars.

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Des absents qui espéraient au fond d’eux

Mais il a continué à travailler et à se battre, lui qui a reçu des soutiens lors des Trophées UNFP durant lesquels plusieurs personnalités lui ont avoué qu’il mériterait d’être dans la liste. Tolisso était donc devant sa télévision hier quand le verdict est tombé. Quelques heures plus tard, il a réagi sur son compte Instagram. «Pas l’habitude de m’exprimer comme ça, mais au vu de tout le soutien et de tous les messages reçus, je voulais vous dire un immense MERCI. Déçu, c’est sûr, parce que je m’étais donné les moyens d’atteindre cet objectif qui était d’aller à la Coupe du monde, mais c’est la vie, c’est comme ça. Comptez sur moi pour en faire encore plus et ne jamais rien lâcher. Force à l’équipe de France. »

Beau joueur, il est néanmoins déçu. C’est aussi le cas de Randal Kolo Muani. L’attaquant ne s’est pas exprimé directement. Mais L’Equipe révèle que RKM s’attendait à être appelé ce jeudi pour le Mondial après avoir reçu des signaux positifs de la part du staff lors du rassemblement de mars 2026. D’autant qu’une place était disponible après la grave blessure d’Hugo Ekitike. Finalement, Mateta lui est passé devant. Dans son entourage, on ne crie pas à l’injustice après sa saison compliquée expliquent nos confrères, mais on imaginait que son expérience en sélection aurait pu l’aider. Cela n’a pas été le cas. RKM, qui doit digérer sa déception, comme les autres oubliés doivent malgré tout rester concentrés car DD pourrait faire appel à eux en cas de blessures ou absence de dernière minute. En attendant, c’est la déception qui prédomine. Ce qui est bien normal.