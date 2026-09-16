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Ligue 1

Lens est prêt à payer pour Yannick Cahuzac

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Yannick Cahuzac @Maxppp

Dino Toppmöller n’est plus l’entraîneur du RC Lens. Après six matches passés aux commandes, le technicien allemand de 45 ans a été démis de ses fonctions en raison d’une greffe qui n’a pas pris, notamment avec certains cadres du vestiaire. Pour le remplacer, les Sang et Or ont décidé de miser temporairement sur Yannick Cahuzac, qui faisait partie des adjoints de Toppmöller.

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Le Corse est revenu au RCL cet été et passe actuellement son BEPF, le diplôme requis pour entraîner une équipe de Ligue 1. En attendant, Lens s’expose à une amende de 25 000€ par match tant que son coach par intérim ne possède pas le précieux sésame. Le club nordiste va demander une dérogation à la Direction technique nationale, mais L’Équipe assure que Lens est disposé à payer 25 000€ par match pour installer Cahuzac sur la durée, car le club pense pouvoir obtenir rapidement la dérogation demandée.

Pub. le - MAJ le
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