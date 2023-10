Jim Ratcliffe plus que jamais en pole pour racheter MU !

La suite après cette publicité

Le dossier lié à la vente de Manchester United est-il proche de son dénouement ? Après plusieurs semaines de flottement, Sir Jim Ratcliffe envisageait de soumettre une offre révisée en proposant d’acheter une part minoritaire du mythique club de football basé dans le nord de l’Angleterre. Dans le but de conclure rapidement l’affaire, celui qui a fait fortune grâce à la pétrochimie prévoit une participation d’environ 25% dans les Red Devils. Selon Bloomberg, le patron d’INOES pourrait prochainement obtenir gain de cause.

D’après le rapport, l’offre de Sir Jim Ratcliffe qui valoriserait le club anglais à plus de 5 milliards de livres sterling (soit un peu moins de 6 milliards d’euros) semble s’attirer les faveurs de la famille Glazer, propriétaire impopulaire de MU, aux dépens du concurrent et groupe d’investisseurs qatari dirigé par Jassim bin Hamad al-Thani, qui n’a pas souhaité revoir sa proposition à la hausse. Cependant, le rapport précise qu’un accord officiel n’a pas été conclu entre l’Anglais et les propriétaires mancuniens.