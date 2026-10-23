Ligue Europa : l’OL dénonce le traitement réservé à ses supporters en Allemagne

L’Olympique Lyonnais a poussé un coup de gueule après le déplacement de ses supporters en Allemagne, à l’occasion de la rencontre de Ligue Europa face à Hoffenheim (3-0). Dans un communiqué officiel, le club rhodanien a dénoncé le traitement réservé à plusieurs de ses fans, empêchés d’assister à la rencontre après avoir été retenus par la police fédérale allemande à la frontière. Une situation que l’OL ne comprend pas, d’autant que le déplacement avait été préparé en amont avec les autorités locales. « L’Olympique Lyonnais déplore le traitement réservé à ses supporters se rendant au match qui opposait son équipe à celle d’Hoffenheim », a indiqué le club. Selon les Gones, la rencontre avait pourtant été considérée comme présentant un faible risque par l’ensemble des parties impliquées dans son organisation. Malgré ces précautions, plusieurs supporters lyonnais n’ont donc pas pu rejoindre le stade pour encourager leur équipe.

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Face à cette situation, l’Olympique Lyonnais réclame désormais des explications. Le club assure qu’aucune justification ne lui a été communiquée à ce stade concernant les décisions prises par la police allemande. « À la surprise de tous les acteurs impliqués, plusieurs supporters de l’Olympique Lyonnais ont été retenus par la police fédérale allemande à la frontière, sans explication à date, les empêchant d’assister au match », précise le communiqué. Tout en saluant le travail effectué par les autorités locales dans la préparation de cette rencontre européenne, l’OL demande à l’UEFA ainsi qu’aux autorités fédérales allemandes de faire toute la lumière sur ces événements. La direction lyonnaise a également annoncé son intention d’accompagner les supporters concernés dans leurs démarches afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits. Pour le moment, ni les raisons précises de ces contrôles ni le nombre exact de personnes empêchées de poursuivre leur déplacement n’ont été précisés.