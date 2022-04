Strasbourg-PSG : la réaction à chaud de Sergio Ramos

Au bout d'un match complètement fou, le PSG n'a pas pu faire mieux qu'un match nul dans les derniers instants à Strasbourg (3-3). Un match compliqué pour les Parisiens comme l'a concédé sa recrue estivale : Sergio Ramos (36 ans). «C’était une équipe avec de l’intensité qui s’est battu jusqu’à la dernière minute. On a essayé d’avoir la possession, mais à la fin, on n’a pas réussi à l’avoir, on a poussé en accrochant un match nul. Il faudra travailler encore», a-t-il d'abord expliqué au micro de Prime Video.

Avant de revenir sur son cas personnel, lui qui n'avait quasiment pas joué de toute la saison avec sa nouvelle équipe. «Je suis content d’être de retour, de bien récupérer, de jouer des matchs. Je vais essayer de retrouver mon meilleur niveau pour la fin de saison et la saison prochaine. C’est une récompense pour le travail, mon plaisir est de jouer au foot».