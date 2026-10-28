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Bundesliga

Le Bayern Munich annonce avoir « les moyens financiers pour réaliser n’importe quel transfert »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vincent Kompany @Maxppp

Le Bayern Munich se porte bien. Très bien même. Après avoir revendu de nouvelles parts de son capital en échange de 250 M€, le club allemand peut voir l’avenir sereinement. D’ailleurs, le patron du club, Jan-Christian Dreesen, a confié à Sport Bild que le Bayern pouvait désormais se payer n’importe quel transfert.

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« Nous avons les moyens financiers pour réaliser n’importe quel transfert. Mais d’abord, ce qui est cher n’est pas forcément bon. Ensuite, le joueur doit s’intégrer à notre équipe. C’est pourquoi je dis : nous pouvons nous offrir n’importe quel joueur, mais nous ne voulons pas acheter n’importe qui. Une nouvelle recrue doit avant tout correspondre à la philosophie de l’entraîneur et du club. Avoir un grand nom ne suffit pas. »

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