Le Bayern Munich annonce avoir « les moyens financiers pour réaliser n’importe quel transfert »
Le Bayern Munich se porte bien. Très bien même. Après avoir revendu de nouvelles parts de son capital en échange de 250 M€, le club allemand peut voir l’avenir sereinement. D’ailleurs, le patron du club, Jan-Christian Dreesen, a confié à Sport Bild que le Bayern pouvait désormais se payer n’importe quel transfert.
« Nous avons les moyens financiers pour réaliser n’importe quel transfert. Mais d’abord, ce qui est cher n’est pas forcément bon. Ensuite, le joueur doit s’intégrer à notre équipe. C’est pourquoi je dis : nous pouvons nous offrir n’importe quel joueur, mais nous ne voulons pas acheter n’importe qui. Une nouvelle recrue doit avant tout correspondre à la philosophie de l’entraîneur et du club. Avoir un grand nom ne suffit pas. »
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