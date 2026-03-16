PSG : Yohan Cabaye loue l’implication de Luis Enrique auprès des jeunes

Directeur sportif du centre de formation et de la préformation, Yohan Cabaye, salue l’attention portée par Luis Enrique aux jeunes joueurs du PSG, soulignant l’importance de son suivi pour leur progression. « Luis Enrique regarde les matchs, il connaît les jeunes joueurs », explique-t-il au journal Le Parisien, rappelant que le sélectionneur observe de près l’évolution des talents du centre et participe à leur montée en responsabilité.

La suite après cette publicité

Il met en avant la cohérence entre le centre de formation et l’équipe professionnelle : échanges réguliers avec Luis Campos et Olivier Gagne, présence de Juan Carlos Calero lors des entraînements, tout est pensé pour que les jeunes connaissent les attentes collectives avant de rejoindre les pros. Selon Cabaye, cette proximité avec la première équipe est essentielle pour assurer une transition réussie et préparer les futurs talents à briller au plus haut niveau.