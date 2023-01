La Juventus pourrait griller tout le monde dans le dossier Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

Lors de la dernière Coupe du Monde, les supporters l’équipe de France et les amateurs de football ont pu apprécier la belle forme d’Adrien Rabiot. Très (trop) souvent irrégulier chez les Bleus depuis ses débuts, le milieu de terrain a su compenser les absences notables de Paul Pogba et de N’Golo Kanté pour devenir l’un des piliers tricolores de ce Mondial 2022. Dans la continuité de son début de saison très intéressant avec la Juventus, l’ancien du PSG a montré qu’il pouvait aussi être très fiable au haut niveau. Une bonne nouvelle pour les Français donc mais aussi un casse-tête pour la Juventus. Car Rabiot est libre dans six mois et est donc libre de s’engager avec le club de son choix de ce mercato.

Le scénario catastrophe commençait depuis plusieurs semaines à germer dans la tête des Bianconeri. Le club italien, qui connaît des difficultés financières, va-t-il perdre gratuitement un élément qui monte en puissance et qui peut rapporter gros ? Depuis plusieurs mois, le joueur et son entourage ne donnaient pas vraiment des signes positifs. Le milieu de 26 ans avait déjà fait savoir publiquement qu’il aimerait jouer un jour en Premier League. L’été dernier, il a d’ailleurs bien failli signer à Manchester United. Récemment, le nom de Tottenham a également été cité, tout comme celui du FC Barcelone. Une prolongation ne semblait pas du tout à l’ordre du jour. Et pourtant…

Un rendez-vous prochainement pour discuter

La Juventus, qui ne semblait pas en mesure de convaincre son joueur, a avancé dans le bon sens ces derniers jours. Selon les informations de la presse italienne et notamment Calciomercato, les dirigeants italiens ont discuté avec Adrien Rabiot. Et les premiers échanges sont positifs puisque les deux parties ont convenu d’un rendez-vous pour discuter concrètement d’une prolongation. Les Bianconeri savent qu’il ne sera pas facile (voire impossible) de réussir à s’entendre avec le joueur dans ce dossier mais ils veulent tenter le coup. Federico Cherubini, directeur sportif du club, a déjà échangé avec Véronique Rabiot, mère et agent du joueur. Les relations entre le dirigeant et la mère du joueur sont d’ailleurs très bonnes.

La Vieille Dame a donc espoir, mais elle est aussi consciente qu’il faudra répondre aux exigences du joueur en terme de salaire. Avec ses bonnes performances, la Premier League s’intéresse de très près à sa situation. Et financièrement, les cadors européens sont bien plus puissants que la Juventus. Sportivement, si Allegri lui garantit une place centrale dans le projet de jeu, la situation délicate du club sur le plan économique fait qu’Adrien Rabiot n’a quasiment aucune certitude. Un point négatif comparé à d’autres écuries comme le Barça ou encore Manchester United. Mais la Juventus ne lâchera rien et pense avoir les armes pour retourner la situation.