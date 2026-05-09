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Bordeaux : l’énorme trashtalking du président de la Roche-sur-Yon

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Rio Mavuba @Maxppp

C’est le tournant de la saison. Ce samedi à 18h, la montée en N2 se décidera probablement entre les Girondins de Bordeaux et la Roche-sur-Yon. Les Bordelais, deuxièmes à seulement un point du leader, affronte les Herbiers à domicile. Pour l’occasion, le club a explosé le record d’influence en N2 puisqu’on attendrait plus de 30 000 personnes pour ce match décisif. Dans le même temps, La Roche-sur-Yon affronte Chauray. Le leader n’a pas le droit à l’erreur et doit impérativement s’imposer pour garder la tête du classement alors qu’il avait encore 7 points d’avance il y a quelques semaines.

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Et dans ce sprint final haletant, le président Christophe Chabot a décidé de s’offrir une sortie médiatique remarquée dans les colonnes de Ouest-France. «Je pense qu’on va finir le travail. (…) Et on se baignera dans les larmes des Bordelais», a-t-il ainsi lancé. Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue forcément. Reste à savoir s’il ne le regrettera pas… Réponse ce samedi à 18h.

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