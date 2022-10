Thierry Henry précise au sujet de Kylian Mbappé

Le grand sujet du moment est bien évidemment Kylian Mbappé. Thierry Henry, consultant en Angleterre pour CBS et en France pour Amazon, avait déjà eu le temps d'évoquer le cas de l'attaquant français, et de ses envies de départ, mardi dernier lors de la soirée de Ligue des Champions. Où il en profitait pour recadrer le joueur sur le respect des consignes de l'entraîneur. Présent au Parc des Princes pour le Classique, il a de nouveau analysé ce qu'il se passe autour du numéro 7 parisien.

« Je pense qu'à un moment donné ce n'est pas évident. On me parle des promesses, moi je n'y étais pas. Les gens parlent. Ce que je vois, ce sont ses prestations sur le terrain. Est-ce qu'il est meilleur à gauche, oui. Maintenant il est polyvalent et est le seul qui peut jouer avant-centre. Pour la première fois peut-être on peut voir ses défauts. Ce n'est pas toujours évident de jouer tout seul devant, je peux comprendre, je suis passé par là. (…) Sur le terrain, il a répondu contre Benfica, où je l'ai souvent vu aller sur le côté gauche. »