Barça : Deco confirme des recrues

Le FC Barcelone est très actif en ce moment en coulisses. Les Blaugranas veulent déjà conclure plusieurs dossiers, dont celui de l’attaquant, avec Julian Alvarez (Atlético de Madrid) comme objectif numéro 1. Mais pas que, puisque les noms de Bernardo Silva, Joao Cancelo ou Marcus Rashford sont aussi sur la table.

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Interrogé à l’aéroport de Barcelone à son retour de Londres, Deco a été interrogé sur le mercato blaugrana. « Oui on va faire venir quelques joueurs, on travaille sur ça. On ne peut rien dire de plus, on parle avec des joueurs et avec les entourages », a indiqué le directeur sportif du FC Barcelone, très occupé en ce moment.