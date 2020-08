Valence ne lâchera pas Geoffrey Kondogbia

Après avoir terminé à une triste 9e place en Liga cette saison synonyme de non qualification à une quelconque Coupe d’Europe, le FC Valence compte bien apporter de nombreux changements majeurs au sein du club. Cela passe par des départs et des arrivées. Si Francis Coquelin et Dani Parejo sont en instance de départ, Geoffrey Kondogbia est quant à lui indéboulonnable au sein des Valenciens.

À tel point que selon As, les dirigeants aimeraient lui offrir cette place de noyau dur dans le milieu de terrain, qui ferait de lui l’un des joueurs les plus important de l’équipe et récompenserait une progression fulgurante cette saison. De quoi relancer comme il se doit la carrière du jeune prometteur qu'était le Centrafricain lorsqu'il jouait sous les couleurs monégasques.