FIFA-The Best 2021 : Emma Hayes élue coach de l'année

Le gala du FIFA-The Best a également récompensé les entraîneurs. Et ils étaient trois à prétendre a sacre dans la catégorie du football féminin : l’Espagnol Lluis Cortes (Barcelone), l’Anglaise Emma Hayes (Chelsea) et Sarina Wiegman (Pays-Bas, Angleterre).

Eh bien, c’est l’Anglaise Emma Hayes qui l’a emporté, malgré la lourde défaite de Chelsea en finale de la Ligue des Champions féminine face au FC Barcelone (0-4).